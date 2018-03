Um ciclo para celebrar a arte e beleza das estrelas francesas Sandrine Bonnaire estreou no cinema de Maurice Pialat (A Nos Amours), mas talvez tenha sido Patrice Leconte quem lhe ofereceu seu mais belo papel (em Confidências Íntimas). Além de atriz, Sandrine revelou excepcional sensibilidade ao dirigir um documentário sobre sua irmã autista (Elle S''Appelle Sabine). Nada melhor do que começar por ela o ciclo que o Eurochannel vai apresentar sempre às sextas-feiras, às 22 horas, durante este mês. Quatro Atrizes Francesas, como anuncia o título, é uma celebração da beleza, do talento e do mistério das estrelas francesas. Sandrine abre hoje a programação com Mademoiselle, de Philippe Lioret, sobre essa garota que se relaciona com uma trupe de atores especializada em performances rápidas. Sua ligação com um deles vai colocar em xeque os limites do provisório e do permanente (que tanto atraíam o grande diretor François Truffaut). A programação deve prosseguir com Isabelle Huppert, em Sem Escândalo, na próxima sexta, dia 11; com Juliette Binoche, em O Cavaleiro das Sombras e a Dama do Telhado, dia 18; e com Michele Larroque, a menos conhecida de todas - mas igualmente boa, você vai ver - em À Margem dos Dias, dia 25.