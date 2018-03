Um caçador de palavras desgastadas

Em seu livro Sobre Natureza e Linguagem, o professor norte-americano de linguística Noam Chomsky lembra que o cérebro das abelhas é do tamanho de uma semente de grama, com menos de 1 milhão de neurônios. O humano tem 100 bilhões ou mais. As abelhas, no entanto, comunicam-se para produzir mel. Já alguns humanos só se comunicam para produzir frases feitas e lugares-comuns, apesar de seus 1.024 gigabytes de memória. A prova disso é o livro O Pai dos Burros, que o escritor e jornalista Humberto Werneck lança hoje. É um livrinho que cabe na palma da mão, mas tem 4.500 expressões espalhadas por 2 mil verbetes, um dicionário de clichês capaz de envergonhar qualquer autor. Werneck alerta que não escreveu o livro para punir os proscritos da linguagem. Jura que não tem vocação para policial dos excessos semânticos. Ao colecionar frases feitas e lugares-comuns durante anos, desde 1972, ele só teve a intenção de incentivar a "reciclagem criativa de expressões". No começo, conta, "não sabia o que fazer com semelhante cacacaria". Ele anotava expressões banais, fases repetidas à exaustão e palavras com prazo de validade vencido. Mais de uma vez, diz, teve vontade de atirá-las ao lixo numa daquelas "heroicas" faxinas de escritório. No entanto, refletindo melhor, viu que elas poderiam divertir a moçada. Convertido em "gari da semântica", Werneck passou a colecionar expressões como "escola da vida", "origem humilde" e "escória humana" que não fariam vergonha na boca dos personagens dos melodramas de Douglas Sirk. É certo que, no ato de registrar tais palavras, autores preguiçosos costumam se servir da escrita automática consagrada pelos surrealistas. O livro de Werneck quer justamente "recomendar desconfiança" diante de tanta facilidade. "Nada de bom pode vir desse automatismo", diz Werneck, que no ano passado recebeu - merecidamente - o prêmio de melhor biografia da Associação Paulista dos Críticos por seu livro O Santo Sujo (Cosac Naify), sobre um intelectual que ajudou a moldar o modernismo brasileiro, Jayme Ovalle (1894-1955). Ovalle foi amigo de poetas como Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, autores que não tinham medo de clichês, embora mantivessem cautelosa distância de frases feitas. O mineiro Werneck, que também organizou o volume com as letras das canções de um de nossos maiores músicos, Chico Buarque - Tantas Palavras (Companhia das letras), prepara agora a biografia de Bandeira, que deverá ser lançada em 2011 pela Cosac Naify. Um obcecado pela funcionalidade da linguagem, Werneck revela que sua padroeira é Xerezade, a contadora de histórias de Mil e Uma Noites, cuja capacidade de invenção lhe garantiu a sobrevivência. É tudo o que a nova geração da internet não consegue. "Há uma certa uniformização da linguagem que me preocupa", observa. "Não diria que, a exemplo de Flaubert, eu esteja em busca do ?mot juste?, mas reconheço que existem algumas palavras mais ?justas?, mais exatas, que as outras."