Um britânico que fez a física avançar no século 20 Paul Dirac (1902-1984) é considerado um dos pais da física contemporânea e um dos cientistas britânicos mais importantes desde Isaac Newton (1643-1727). Para mostrar a sua relevância, o biógrafo Graham Farmelo mergulhou no universo particular e bizarro de Dirac, responsável por descobertas fundamentais, da antimatéria à teoria dos anéis. Na vida pessoal, o cientista, um dos físicos mais jovens a ganhar o Prêmio Nobel (1933), tinha imensa dificuldade de comunicação - seu silêncio tornou-se legendário. Farmelo sugere que as excentricidades de Dirac decorriam de um autismo não diagnosticado. O livro traça um painel do funcionamento do mundo acadêmico europeu no século 20.