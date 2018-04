Um Brasil que sobrevive de teimoso

Para comprovar que o documentário brasileiro continua em alta, três deles estréiam simultaneamente em São Paulo: Person, O Fim do Sem Fim e Mestre Bimba - A Capoeira Iluminada. Assista aos trailers desses três documentários Dois deles são sobre indivíduos - o mestre de capoeira Bimba e o cineasta Luís Sérgio Person. O terceiro adota por eixo temático as profissões que vão entrando em desuso com a modernidade. Bimba e Person são mais convencionais, do ponto de vista da sua estruturação. O Fim do Sem Fim ousa um pouco mais, mas não muito; não pode ser considerado um filme ''''experimental''''. Com uma ou outra ênfase maior no trabalho pictórico, fazendo a imagem falar, no fundo se preocupa mesmo é com seus personagens, o que eles têm a dizer a respeito de suas profissões, deles mesmos e do mundo. Os três fazem bom uso da imagem e levam os assuntos que escolheram por caminhos interessantes. Person é sobre um cineasta, mas é também um retrato intimista, já que dirigido por Marina, sua filha. Marina pouco conheceu o pai, que morreu moço, com apenas 39 anos, em um acidente de carro. Mas não hesita em dar um colorido emocional às imagens que põe na tela, em especial aquelas, originariamente captadas em super-8, em que a família aparece toda junta: o pai, a mãe, a também cineasta Regina Jeha, e as duas irmãs pequenas, Marina e Domingas, hoje ambas mulheres de TV e ligadas ao cinema. Mas o foco deve recair, é claro, sobre a figura de Person, um caso raro mesmo no contexto da atípica cinematografia brasileira. Person estréia com uma obra-prima, São Paulo S/A (1964), seguida pelo muito forte O Caso dos Irmãos Naves (1967), história real de um erro judiciário em Araguari, Minas Gerais. Nas frestas deixadas pela ditadura, filma obras que não se parecem com as primeiras como Panca de Valente (1968) e Cassy Jones, o Magnífico Sedutor (1972). Trabalha como publicitário para sobreviver. Morre cedo, em 1976, deixa filmografia pequena, porém marcante: dificilmente se fará uma lista dos dez, ou 20, melhores filmes nacionais de todos os tempos e se deixará de fora São Paulo S/A. Até onde teria ido Person num país normal, em tempo mais ameno? É o que o filme parece se perguntar. A trajetória de Person é reconstruída pela família e também por aqueles que com ele trabalharam ou o conheceram, como Jean-Claude Bernardet, o também cineasta Carlos Reichenbach, os atores Sérgio Mamberti, Walmor Chagas e Eva Wilma, o escritor Millôr Fernandes, entre outros. Também de muitos depoimentos se vale o diretor Luiz Fernando Goulart em seu Mestre Bimba. Nem poderia ser de outra forma, já que parecem raras as imagens de arquivo do capoeirista, morto em 1974. No entanto, mesclando esse material com cenas de capoeira e os depoimentos, além de ótima trilha sonora, Goulart consegue montar um retrato vivo e complexo do mestre. Bimba, que nasce em 1899, tem sua formação na tradicional capoeira de Angola aprendida no cais do porto de Salvador, onde trabalhava na estiva. Naquela época, a capoeira era proscrita, podendo dar cadeia a quem ousasse praticá-la na rua. Com o tempo, a Angola foi se tornando estilizada demais, perdendo, na visão de Bimba, sua característica inicial que era a de ser uma forma de defesa pessoal. Aos poucos, ele cria o que seria conhecido como capoeira Regional. Mais prática, concilia seus aspectos de demonstração, adestramento corporal e forma de luta. Bimba codifica movimentos e golpes, o toque do berimbau, o acompanhamento dos pandeiros. Funda uma academia, atrai discípulos e se torna figura importante na Bahia. O filme de Goulart é baseado no livro Mestre Bimba - Corpo de Mandinga, de Muniz Sodré, atual presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Pratica o jogo, ele próprio, e é chamado de ''''Americano'''' nas rodas de capoeiras. Sodré destaca que o trabalho de Bimba foi um típico exercício de resistência cultural. Tomou uma tradição marginal que vinha antes dele, desenvolveu-a, ajudou a legalizá-la e divulgá-la. Segundo os capoeiristas e estudiosos ouvidos, a capoeira, praticada hoje em 160 países, não teria chegado a isso sem a presença de Mestre Bimba. Curiosa e dramaticamente, Bimba, homem sábio e carismático, deu uma ginga errada no final da vida. Seduzido por promessas comerciais, deixou Salvador e foi para Goiânia, onde se frustrou, passou necessidade e acabou morrendo, abatido por um derrame. De maneira póstuma, foi agraciado com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade da Bahia. O reconhecimento, no Brasil, é sempre tardio, em geral póstumo, como nesse caso. Mas a obra do mestre fica, como demonstra esse belo e por vezes emocionante filme. A capoeira se integrou em definitivo na vida cultural brasileira e expandiu seus limites para o exterior. Muito disso se deve a Bimba. Bimba foi um homem do povo e praticou e aperfeiçoou uma arte popular de resistência. Também do povo mais simples e que resiste se fala em O Fim do Sem Fim, dirigido pelo trio Lucas Bambozzi, Beto Magalhães e Cao Guimarães. Os três percorreram 20 mil quilômetros e visitaram 40 cidades em dez Estados brasileiros em busca daquilo que está sendo engolido pela modernidade, as profissões artesanais da gente pobre: recicladores de isqueiros, cordelistas, engraxates, fotógrafos lambe-lambe, parteiras e até mesmo profetas e videntes. À medida em que a contraditória modernidade brasileira avança, essas pessoas vão perdendo espaço econômico. No entanto, resistem à extinção. É um país diferente, o que aparece neste bonito filme. Não o da carência absoluta, o da miséria. Nem o do povo urbano, em geral empregado para outras pessoas. Entre os retratados, predomina o pequeno empreendedor, esse que luta por sua conta, risco e nenhum cálculo econômico ou de mercado. Vivem da obstinação. Aliás, esse pode ser um traço comum entre os personagens dos três documentários: o cineasta, o capoeirista, os pequenos profissionais antiquados. Brasileiros, vivem e trabalham de teimosos.