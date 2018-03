Um acesso privilegiado à banda inglesa Rolling Stones Under Their Thumb Bill German Villard 360 págs., R$ 78 Bill German tornou-se amigo dos integrantes da banda inglesa Rolling Stones do jeito mais improvável. Fã do grupo desde os 10 anos, ele criou um fanzine chamado Beggars Banquet, que teve a sorte de apresentar aos ídolos em Nova York. Era o ano de 1978, e German tinha 16 anos. Os músicos gostaram e o convidaram a acompanhar o grupo. Ali começava a intimidade com astros como Mick Jagger e Keith Richards. Under Their Thumb é, portanto, obra de um fã que conta, de um lugar privilegiado, a história de uma das bandas mais famosas do planeta. O livro traz uma série de fotos inéditas tiradas por German na casa dos integrantes do grupo, em gravações e shows mundo afora.