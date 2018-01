Últimos dias para ver a mostra de Kandinsky em São Paulo

A exposição Kandinsky: Tudo Começa Num Ponto, que termina na segunda-feira, 28, no Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo, encerra sua temporada com a marca de mais de 1 milhão de visitantes.

Mostra de fôlego, que antes passou por Brasília, Rio e Belo Horizonte, ela não apenas traz criações do russo Wassily Kandinsky (1866-1944), um dos artistas mais referencias do século 20 por ser considerado o precursor do abstracionismo, como também obras de alguns de seus mais importantes contemporâneos - entre eles, Pável Filónov.

Trata-se de uma oportunidade única para o público brasileiro acompanhar o percurso criativo de Kandinsky desde suas primeiras pinturas, realizadas no fim do século 19 e no início dos anos 1900, até uma pura abstração, a tela No Branco, de 1920. Mais ainda, a exposição apresenta as principais influências do autor do livro Do Espiritual na Arte , de 1911. Objetos de arte popular russa, ricos em cores e formas, e peças usadas em rituais xamânicos do Norte da Mongólia que atraíram o artista em um de suas viagens etnográficas, são alguns dos destaques dessa mostra completa e imperdível, realizada com obras do acervo do Museu Estatal Russo de São Petersburgo e de coleções particulares.

Kandinsky: Tudo Começa Num Ponto. Centro Cultural Banco do Brasil. Rua Álvares Penteado, 112, Centro, tel. 3113-3651. 9h/21h. Grátis. Até 28/9.