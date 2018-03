Último dia para se inscrever em festival Hoje é o último dia de inscrição para a terceira edição do Festival Instrumental de Guarulhos. Músicos de todo o País podem concorrer a prêmios de até R$ 7 mil com canções inéditas, compostas entre outubro de 2008 e abril de 2009. Grandes nomes da música instrumental brasileira como Altamiro Carrilho, acompanhado por Izaías & seus Chorões (no dia 18/4), Guinga (15/4), Egberto Gismonti (16/4) e Arismar do Espírito Santo & Grupo (17/4) vão se apresentar durante o evento. Os músicos que não residem em Guarulhos receberão uma ajuda de custo na fase final. Mais informações pelo tel. 3032-3312 ou pelo site www.guarulhosinstrumental.com.br.