Ulisses, Ferragutti e convidados Dois nomes de primeira grandeza da música instrumental brasileira, o violonista Ulisses Rocha e o acordeonista Toninho Ferragutti recebem amigos em três shows a partir de hoje no Auditório Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2 do Parque do Ibirapuera, tel. 6846-6000). O pianista Nelson Ayres, que com eles forma o Trio 202, é um dos convidados de hoje (quando eles também recebem o guitarrista Kiko Loureiro, do grupo de rock Angra) e domingo (com participação da cantora Mônica Salmaso, que também canta amanhã). O repertório equilibra temas de grandes autores como Edu Lobo, Moacir Santos e Tom Jobim, além de composições próprias da dupla, com arranjos melódicos, mas com espaço para improvisos. O show de hoje começa às 21 horas; amanhã e domingo, às 20h30. Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15.