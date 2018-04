Ulisses em transcrições poéticas de Aguilar

A Valu Oria Galeria de Arte inaugura hoje para convidados e amanhã para o público uma mostra com 24 pinturas de José Roberto Aguilar. Em 2005, o artista paulistano realizou uma grande exposição na Galeria de Arte do Sesi, na Avenida Paulista, O Brasil de Aguilar, que reunia telas feitas a partir de diversas andanças de Norte a Sul do País pelo artista. Agora, na Valu Oria, é a vez de apresentar o Ulisses de Aguilar, ou seja, suas transcrições poéticas inspiradas na tradução dos poemas épicos sobre Ulisses, o personagem da Ilíada de Homero, pelo poeta brasileiro Haroldo de Campos. Todas as pinturas são recentes, deste ano, realizadas por meio do uso de uma resina chamada poliuterana. Seus quadros, médios ou grandes, com preços que variam de R$ 32 mil a R$ 46 mil, trazem a pintura gestual e livre, colorida e carregada, tão característica de Aguilar - e muitas delas vêm com inscrições de palavras. ''''Em 1994, fiz uma transcrição visual do livro A Ira de Aquiles, Canto I da Ilíada de Homero, de Haroldo de Campos e Trajano Vieira. Agora, em 2007, Ulisses me revisita e faço outra transcrição visual pensando Haroldo de Campos. O nome original da exposição seria Homero É Haroldo. A presença de Haroldo é enorme, não precisa ser enunciada'''', escreve o artista sobre a exposição e sua homenagem ao poeta, tradutor e ensaísta morto em 2003 e nome do movimento da poesia concreta brasileira. Por exemplo, no díptico A Cicatriz, Aguilar faz sua interpretação visual para o seguinte trecho: ''''A cicatriz junto à rótula me desmascara?/A vida, em sua roda, por um triz?'''' Em outras telas, criações para passagens da narrativa como Ulisses Encontra Paz, Ulisses Mata Todos; O Canto das Sereias e assim por diante.