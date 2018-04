Ucrânia proibe Bruno, filme de Baron Cohen O Ministério de Cultura e Turismo da Ucrânia proibiu a exibição e a distribuição do filme Bruno no país. O lançamento do comediante inglês Sacha Baron Cohen, previsto para 23 de julho no país europeu, arrecadou US$ 30,4 milhões nas bilheterias americanas no último fim de semana, superando os US$ 26,5 milhões levantados anteriormente por Borat. Em Bruno, Cohen vive um jornalista gay austríaco, especializado em moda. As autoridades ucranianas não informaram os motivos da proibição do filme, que tem sido duramente criticado por movimentos de direitos dos homossexuais. Bruno estreia no Brasil no dia 31.