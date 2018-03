UBE lança hoje sua antologia de contos Com 20 textos de autores como Lygia Fagundes Telles, Audálio Dantas, Rodolfo Konder, Bernardo Ajzenberg e Aluysio Mendonça Sampaio a União Brasileira de Escritores (UBE) e a Global Editora lançam hoje, a partir das 19 horas, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073, tel. 3170-4033), o livro Antologia de Contos da UBE (136 págs., R$ 29). Com tema livre e organizada por Fábio Lucas, Levi Bucalem Ferrari, Jeanette Rozsas Levi Bucalem Ferrari, esta primeira obra dessa nova coleção contemplou a narrativa curta, o conto, e nos próximos lançamentos outros gêneros vão ser atendidos.