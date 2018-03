U2 inicia sua turnê em junho, na Espanha O U2 começará no dia 30 de junho, em Barcelona, sua turnê mundial para marcar o lançamento do novo álbum, No Line on the Horizon, informou a revista Billboard em sua página na internet. A publicação destaca que a turnê contará com inovações tecnológicas, como uma tela cilíndrica para projeção de vídeos. A banda, liderada pelo irlandês Bono, permanecerá na Europa até 22 de agosto e depois seguirá para os EUA, onde, no dia 12 de setembro, está previsto um show em Chicago. O U2 planeja realizar entre 40 a 45 shows pela Europa e pelos EUA até quase o fim de 2010. Os ingressos começarão a ser vendidos já em março.