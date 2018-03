Tykwer, trama internacional e o perfume Tom Tykwer é o diretor de Trama Internacional, com Clive Owen, em cartaz nos cinemas. É um diretor alemão que não teme os desafios. Ele filmou Paraíso, segundo o roteiro que Krzysztof Kieslowski havia deixado pronto, e também encarou um projeto pelo qual Stanley Kubrick foi obcecado. Justamente Perfume - A História de Um Assassino é a atração de hoje do Telecine Cult, às 22 horas. Criminoso mata mulheres para captar sua essência, que transforma em perfumes raros. Tykwer investiga essa mente doentia, mas, para tornar o filme viável, ele desistiu do que interessava a Kubrick. O cineasta queria que o espectador compartilhasse a experiência do perfume. Só a história não lhe parecia suficiente.