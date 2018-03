Twinkle estimula a paquera e novas amizades Ao contrário do que às vezes ouvimos por aí, o celular não é um aparelho que isola as pessoas do mundo real e de outras à sua volta. Pelo contrário, ele pode torná-las ainda mais sociáveis. A grande prova são os serviços que, com auxílio da tecnologia GPS (localização a partir de satélites) ou do próprio sistema de localização do celular, identificam o local onde se encontra o dono do telefone e facilitam o contato com amigos ou pessoas que estejam perto. O Loopt (www.loopt.com) é uma rede social móvel que mostra quem de sua lista de amizades está mais perto de você e permite bater papo com elas. Já o Who?s Here (http://tinyurl.com/whoapp) é um aplicativo com função de rede social que encontra pessoas ao seu redor com gostos em comum. Livros e filmes, por exemplo. Ambos ainda não são muito populares no Brasil, mas um aplicativo que já dá resultado é o Twinkle, exclusivo para iPhone, que até permite a publicação de fotos no Twitter diretamente do celular. E tem também a função "nearby", que mostra quem está usando o programa nas proximidades. Verdadeiras BFF ("Best Friends Forever"), a publicitária Kamilla Piacenti, de 25 anos, e a atriz Patricia Salvador, de 30, conheceram-se pelo Twinkle. A primeira, moradora do bairro de Moema, descobriu que Patrícia, residente dos Jardins, estava a apenas quatro quilômetros de distância. "Resolvi puxar papo e descobri que temos muito em comum", diz Kamilla. "A gente conversava sobre sapatos, tecnologia, restaurantes, aplicativos para nossos iPhones... Tudo!", ri. "Parecíamos amigas de infância", completa Patricia. Hoje elas passam horas fofocando pelo telefone, durante a semana vão a bares juntas e, aos domingos, almoçam uma na casa da outra... Até seus respectivos maridos são BFF um do outro. "Nossa amizade está cada vez mais convencional", brinca Kamilla. Bruno Mokarzel, que não é bobo nem nada, já usa o Twinkle para paquerar em bares. "É mais uma maneira de conhecer novas pessoas", justifica.