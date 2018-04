TVE tira missa do ar

Uma tradicional missa católica exibida por TVs públicas há 20 anos virou confusão de Justiça na Bahia. A missa do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, gravada em Aparecida, São Paulo, teve sua exibição suspensa na TVE após um médium espírita ter entrado com uma representação no Ministério Público da Bahia. O médium, que reivindica tratamento igual ao dispensado à Igreja Católica na TV, conseguiu que a TVE, que diz não ter espaço para atender a todas as religiões, retirasse a missa do ar no domingo passado. Essa foi a solução encontrada pela emissora para atender à recomendação do MP local. A representação do médium baseou-se na Constituição, que diz que o Estado não pode subvencionar nenhuma religião. Gerada pela TV Cultura, a missa - que chegou ao segundo lugar em audiência em Salvador no horário - vai ao ar todos os domingos em várias TVs públicas. Sua suspensão fica limitada à Bahia. No entanto, a missa da Igreja do Bonfim - que mistura algumas religiões - sempre nas primeiras sextas-feiras do mês, continuará no ar na TVE.