TVA traz dois canais

A TVA já tem os substitutos para os canais da Abril, que foram fechados no início deste mês. No lugar do Ideal, a operadora colocará o ManagemenTV, do grupo HSM, que segue a mesma linha no canal anterior, com programas sobre carreira e negócios. Já para o espaço deixado pelo Fiz TV, a TVA negociou dois novos canais: o Space, da Turner, e o Animax, do grupo Sony. O Space, hoje presente apenas na Sky, estará disponível para os assinantes de São Paulo, Rio, Curitiba e Porto Alegre. O canal tem uma grade constituída basicamente de filmes e séries. Entre os seriados, os destaques são The Closer - ex-TNT - e Leverage. O Space exibe ainda séries antigas como Dead Like Me e Millenium. Já os assinantes de Florianópolis e Foz do Iguaçu terão acesso ao canal Animax, que já está na TVA em outras praças, como São Paulo. O Animax apresenta animês japoneses. Quem possuía em seu line up os canais Ideal e FizTV terá acesso aos novos canais ManagemenTV e Space, que entram no pacote básico da TVA Digital. A mudança se dará a partir de terça-feira, dia 21.