TV quer stand up

Preguiçosa por natureza, a TV resolveu beber de uma fonte farta na descoberta de novos talentos: a turma que faz comédia stand up. Depois que o CQC, da Band, apostou nesse nicho, jogando em rede nacional nomes como Rafinha Bastos, Danilo Gentili e Oscar Filho, todas as emissoras buscam sua lasquinha entre esses humoristas de palco. Adriane Galisteu foi atrás do seu. Contratou Marcelo Marrom, integrante do grupo Deznecessários, para fazer um quadro de humor fixo em sua nova atração na Band, o Toda Sexta. O mesmo grupo foi sondado por Silvio Santos, que busca um novo formato de humor para o SBT. Eles também fornecem, atualmente, reforço para equipe do Pânico na TV!: Eduardo Sterblitch (César Polvilho). Dani Calabresa, recente aquisição da MTV, também saiu desse tipo de comédia. Já Carlos Alberto e Vinicius Vieira, que vivem os personagens Mendigo e Gluglu, respectivamente, têm circulado entre espetáculos de stand up atrás de novos talentos. A dupla, que deve renovar em breve contrato com a Record, tenta emplacar um formato solo na emissora.