TV quer crescer 8%

Os pessimistas esperam 5%. Para os otimistas, a TV deve crescer cerca de 8% em faturamento no segundo semestre do ano. As apostas para essa driblada na crise são muitas: na Record, os patrocínios de A Fazenda e os da Olimpíada de Inverno prometem engordar o cofre da emissora. "Prevemos aqui um crescimento de 15% em faturamento no segundo semestre", aposta o vice-presidente Comercial da Record, Walter Zagari. Willy Haas, superintende Comercial da Globo, acredita que a TV voltará a aumentar sua participação no bolo publicitário. "A TV deve apresentar um excelente desempenho, com crescimento entre 5 e 6%." . Na Globo, o segundo semestre ganha reforço das vendas das cotas do BBB. No SBT, o crescimento esperado é de 15%, enquanto a Rede TV! calcula que deve faturar 20% a mais que no mesmo período do ano anterior. "Prevíamos crescer 8% no ano todo, mas chegamos a 9,8% só no primeiro semestre. Esperamos mais 12% para o segundo", fala Marcelo Mainardi, diretor Comercial da Band, que assim como a Globo, já conta com a venda antecipada de patrocínios para a Copa de 2010.