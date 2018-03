TV fatura para 2010

Com mais de um de ano de antecedência, as emissoras de TV já tratam do faturamento da Copa de 2010 na África do Sul. Com transmissão garantida na TV aberta, Globo e Band já colocaram seus pacotes de patrocínio na praça e fecham pré-acordos com anunciantes. Na Band, seis cotas estão à venda, por R$ 169 milhões cada. No início do mês, a Globo disponibilizou suas seis cotas e pelo menos três delas - a R$ 81, 6 milhões cada - estão praticamente acertadas. Segundo a Band, seu preço de tabela, maior que o da Globo, se explica por contemplar número de inserções e prazo de exibição superiores ao pacote do plim-plim. Tanto Globo como Band só podem oficializar a venda das cotas após os patrocinadores oficiais da Federação Internacional de Futebol (Fifa) abrirem mão da preferência. Desimpedido dessa cláusula, o SporTV já vendeu suas seis cotas por R$ 20,8 milhões cada. Ambev, Castrol, HSBC, KIA, Mc Donald''s e Visa terão direitos a 10.970 inserções no canal, a partir de abril, com as eliminatórias da Copa. Já a ESPN Brasil informa, por meio de sua assessoria, que ainda negocia os direitos de transmissão do evento.