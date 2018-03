TV fatura com o Pan

A audiência não foi lá essas coisas, mas em faturamento, a transmissão do Pan compensou para as emissoras abertas. Globo, Record e Band faturaram juntas, somente com cotas de patrocínio, algo em torno de R$ 620 milhões, sendo, desses, R$ 400 milhões da Globo, R$120 milhões da Band e R$ 100 milhões da Record. A Globo vendeu suas seis cotas de patrocínio do evento, a Band 5, e a Record, 4 cotas. Segundo levantamento da Controle da Concorrência, empresa que monitora inserções comerciais para o mercado publicitário, a Globo, por incrível que pareça, foi a emissora que mais abriu espaço em sua programação para o Pan, com boletins, links e transmissões ao vivo das modalidades. Com isso, conseguiu um pequeno ganho de audiência, mas uma boa alavancada em seu faturamento com a venda de espaço em seus breaks. Ainda segundo o levantamento, a Band, que faturou bem com patrocínios, conseguiu também com o Pan inflar sua média de audiência em 2 ou 3 pontos em alguns horários. Já a Record não teve grande ganho de audiência nem abriu tanto espaço quanto a concorrência para o evento.