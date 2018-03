TV Estadão debate texto do MinC A TV Estadão transmite ao vivo hoje, a partir das 14h, debate sobre a reforma da Lei Rouanet. O projeto que modifica a legislação foi publicado para consulta pública no dia 23. O debate terá participação de João Leiva, consultor de marketing cultural; Odilon Wagner, da Associação dos Produtores de Teatro Independentes de São Paulo; e Ney Piacentini, da Cooperativa Paulista de Teatro. A mediação será do repórter do Estado, Jotabê Medeiros. A proposta do governo cria 5 fundos de financiamento à cultura e, no seu artigo 19, prevê a revalidação do incentivo fiscal a cada 5 anos. Na sexta-feira, o MinC informou que vai suprimir o Artigo 19.