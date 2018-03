TV Cultura e KBS vão ao Pólo Norte A Cultura anuncia hoje sua expedição ao Pólo Norte, fruto de parceria com a KBS, TV pública da Coréia do Sul, com a participação de adolescentes da Itália, França, Austrália, Japão, Bangladesh e Quênia. Em busca dos efeitos do aquecimento global nas geleiras da Noruega, a viagem começa neste sábado e vai até 5 de agosto. A estudante paulistana Bárbara Jéssica da Silva Paes, de 14 anos, representa o Brasil. Após passar por Londres e Oslo (Noruega), ela segue para o Pólo Norte e se instala num acampamento acima do Círculo Polar Ártico.