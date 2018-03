TV ao vivo nos vôos Passageiros assistirão TV paga e aberta Imagine assistir à sua novela, jogo de futebol ou noticiário preferidos a 36 mil pés de altitude. A Azul Linhas Aéreas, companhia que começa a atuar em dezembro no Brasil, promete ser a primeira a oferecer aos passageiros TV aberta e fechada em seus vôos. A tecnologia será trazida ao País pelo criador da empresa, David Neeleman, também fundador da americana JetBlue Airways, que exibe programas de TV ao vivo há algum tempo em seus vôos. O sistema, que engloba uma antena que capta sinais de satélite na parte externa das aeronaves, foi especialmente desenvolvido para a JetBlue, que garante sua segurança e o usa como um diferencial no setor. O serviço disponibiliza a todos os passageiros monitores individuais em cada poltrona, com controles remotos. Quem viu, garante que a qualidade das imagens dos canais não é de cinema, mas é boa. A companhia aérea já tem tudo praticamente acertado para a instalação dos equipamento em seus aviões no Brasil, lá pela metade de 2009. O que ainda segue em negociação é a captação de sinal para a exibição de alguns canais pagos nos vôos.