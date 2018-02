Tumultos e estremecimentos, bem-vindos! Data estelar: Mercúrio ingressa em Capricórnio e está em conjunção com Júpiter, Sol e Plutão também em conjunção; a Lua cresce em Touro. Enquanto isso, aqui na nave Terra as festas de fim do ano cristão não serão de paz e sossego para nossa humanidade, já que não apenas se evidencia o autoritarismo brutal abrangendo desde o ambiente doméstico até o governamental, como também o próprio planeta parece querer livrar-se de algo através do paroxismo. Apesar dos tumultos e estremecimentos, se tudo isso vem até nós em nome de erradicarmos definitivamente o que nos oprime, então abramos os braços e demos as boas-vindas aos terremotos! Pois, enquanto não nos livremos de todo resquício ditatorial, não poderemos nos gabar de termos evoluído. Assim como é impossível haver amor sem confiança, não há como a nossa tão amada liberdade ser viável tendo quem nos intimide com impostos, com crime ou com mentiras. Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 Antes de empreender novos caminhos e projetos, é imprescindível fechar o capítulo anterior, o que não será muito difícil, já que de muitas maneiras é isso mesmo que vem acontecendo há longos meses, tão longos que parecem anos. TOURO 21-4 a 20-5 Pouse os olhos da alma além de tudo que faz sofrer e que preocupa, pois ainda há muita vida para ser vivida e desfrutada. É inútil continuar remoendo preocupações, agora há uma oportunidade para deixar isso de lado e ir além, muito GÊMEOS 21-5 a 20-6 Há muito em jogo. Por isso, é mais do que legítimo o estresse que você sente, pois seus interesses podem ir todos por água abaixo, ou pelo contrário, desta vez decolar tudo em direção a uma prosperidade nunca antes imaginada. CÂNCER 21-6 a 21-7 Tudo que acontece atualmente parece pior do que é, pois chegará o dia, e não demorará muito para isso, em que sua alma será capaz de afirmar que não poderia ter acontecido nada melhor do que atualmente ocorre. Tenha certeza disto. LEÃO 22-7 a 22-8 Trate com carinho todos os afazeres que conduzam sua alma pelo caminho da renovação. Por enquanto, evite delegar funções, prefira fazer tudo com as próprias mãos, como se estivesse aprendendo novamente a andar por entre o céu e a Terra. VIRGEM 23-8 a 22-9 Respire com alívio, aproveite a brecha que há entre um problema e outro, ciente de que todos esses passarão, mas que o espírito de aventura que guia seus passos ficará, pois é eterno. Eterna é a vida, eterno é o espírito de aventura também. LIBRA 23-9 a 22-10 Além dos tumultos e perturbações, sua alma consegue ver um panorama claro e amplo, que transmite uma sensação deliciosa. Esta é a verdade, este é o caminho, esta é a vida, o restante é mera aparência, e o processo de destruir as ilusões. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Perder a cabeça significa que, na melhor das hipóteses, você a recuperará e tudo voltará ao normal. Porém, há a pior hipótese do descontrole, que é a de os problemas se tornarem mais profundos por causa dessa atitude bizarra. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Os resultados materiais custaram alguns bons relacionamentos, que deixaram, por isso, de ser tão bons quanto outrora. Isso deixa um certo sabor amargo na boca, motivo de questionamento sobre esses bons resultados materiais. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A alegria que brota de dentro é a única verdadeira, porque todas as outras que dependem de circunstâncias, ou do apego a objetos ou pessoas, podem ir e vir, assim como as coisas vêm e vão também. Alegria é um estado de espírito. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Mergulhe fundo em sua alma, pois a alegria ansiada não pode mais depender de fatores externos. A alegria só será verdadeira e duradoura na mesma medida em que esta surgir do íntimo de sua própria alma, irradiando-se de lá ao mundo. PEIXES 20-2 a 20-3 Ainda que seu desejo habitual seja o de distanciar-se das pessoas, pois a solidão conforta sua alma, faça o sagrado esforço de aproximar-se delas, pelo menos desta vez. Há algo interessante acontecendo no meio das pessoas.