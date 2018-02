Tudo sobre a dramaturgia de Leilah Dramaturgia de Leilah Assumpção é tema de novo livro da Coleção Aplauso, da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. Leilah Assumpção - A Consciência da Mulher, escrito por Eliana Pace (168 págs., R$ 15), narra o percurso de uma das mais importantes dramaturgas brasileiras, que há 35 anos escreve sobre o desenvolvimento da consciência feminina, entre outros temas. Descendente de uma família de educadores, Leilah nasceu em Botucatu, no interior de São Paulo, em 1943. Uma de suas peças de mais sucesso é Fala Baixo Senão Eu Grito, que estreou em 1969 em São Paulo, com Marília Pêra e Paulo Villaça no elenco.