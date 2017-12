Tudo está ficando incontrolável Data estelar: Urano recebe o trígono de Mercúrio e o quincunce de Vênus; a Lua será vazia até as 9h25, horário de verão de Brasília. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade brande o medo como sua arma mais eficiente para obter domínio, porém, tal qual a desconfiança, este fere agressores e vítimas. Quem pensa demais em intimidar seus semelhantes, acaba se tornando vítima de sua própria intimidação. Quem pensa demais em desconfiar de seus semelhantes, acaba se tornando pouco confiável. Há milênios que o medo tem sido o imperador da realidade humana, e serviu para que os dominadores do mundo preservassem seu lugar. Porém, como o medo não pode ser eterno, seu prazo de validade expira, sendo o claro sintoma disso o refluxo que atinge principalmente aqueles que se encontram na posição de dominadores. De fato, tudo está ficando incontrolável, a despeito das aparências. Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 As pessoas enfiam o dedo em feridas muito íntimas de sua alma, porém, elas o fazem desavisadamente, e não com intenção sinistra. Por isso, evite a paranóia, não será necessário especular a respeito de complôs, pois estes não existem. TOURO 21-4 a 20-5 Ainda que o clima seja de discordância, as pessoas envolvidas atualmente em sua vida não poderiam mandar tudo para o inferno, pois isso significaria destruir a si mesmas e, com certeza, ninguém seria louco o suficiente para fazer isso. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Quando você promete algo, e nisso se inclui a propaganda que fizer de si mesmo, você deixa as pessoas em estado de antecipação, e se não houver resultados concretos que confirmem a ansiedade, aí a coisa toda vira decepção. CÂNCER 21-6 a 21-7 Embarcar em aventuras, tentando fugir da sensação de confinamento que as obrigações provocam, não seria uma atitude sábia de sua parte, pois a aventura, que é sagrada, estaria manchada com situações despropositais. LEÃO 22-7 a 22-8 Sentir culpa ou fazer com que outras pessoas se sintam culpadas, isso serve para perpetuar o inútil jogo de vítimas e agressores, mediante o qual o tormento continua e a solução fica relegada a um futuro que nunca se aproxima. VIRGEM 23-8 a 22-9 Quando as conversas procedem descompromissada e desinteressadamente, as pessoas envolvidas não encontram obstáculos para se entender, logo percebem o que têm em comum. Porém, quando há interesses envolvidos, o panorama é outro. LIBRA 23-9 a 22-10 Você já sabe que nem todos os desejos poderão ser satisfeitos, principalmente porque a natureza de uns discorda com a de outros. Por isso, todo o dilema fica por conta da decisão: que desejos terão de ser sacrificados em nome dos outros. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Sobra energia e entusiasmo para embarcar em aventuras e novos projetos, mas falta coragem e presença de espírito, já que a maior parte do tempo sua alma fica ruminando fantasias e sonhos, mas no fim acaba ficando no lugar em que se encontra. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Sabendo que suas idéias são maiores e melhores, será sua a responsabilidade de conduzir as pessoas nesse sentido, a despeito de não haver receptividade da parte delas para mudar sequer um milímetro do que fora combinado anteriormente. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A hora da partilha dos resultados será sempre, também, a hora da discussão. Algumas pessoas se magoarão, porque pensarão que fizeram muito mais do que as outras, e por isso mereceriam mais. Assim caminha nossa humanidade! AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Embarque na criatividade quando sua mente começar a tentar se convencer de que faltam recursos para continuar avançando nas realizações. Esse tipo de pensamento é limitante, mas a criatividade é expansiva e libertadora. PEIXES 20-2 a 20-3 Em pensamentos você se atormenta, porém, em pensamentos você também se glorifica e liberta. Seus pensamentos precisam ser tratados como um tropel de cavalos desbocados que precisa de domesticação, para serem conduzidos de acordo com sua vontade.