''Tudo é vivo, claro. não é linha de montagem'', diz o pianista MR. ELEGÂNCIA: Talentoso produtor, compositor, arranjador e músico de estúdio vastamente requisitado, Allen Toussaint colaborou em discos de artistas como Ernie K. Doe, Lee Dorsey, Dr. John, The Meters, The Pointer Sisters e Labelle, além de ter uma carreira de solista muito bem reputada. Ele teve uma indicação ao Grammy recentemente pelo disco The River In Reverse, feito em colaboração com o ex-punk Elvis Costello, um trabalho que marcou sua participação ativa nos esforços para reconstruir a cidade de New Orleans, onde nasceu, após a devastação do furacão Katrina. Apesar de todas as suas credenciais, ele encarou esse álbum apenas como um desafio de bandleader. Não produziu o disco - chamou outro colega célebre, o cantor e compositor Joe Henry. Como pianista, Toussaint leva uma vantagem muito grande sobre os colegas que fazem jazz demasiado cerebral - ele privilegia o prazer, o delírio, a festa. Mas tudo com um senso de elegância que o torna uma espécie de Lorde do Mississippi, segundo atestam seus inúmeros fãs, como o crítico do New York Times, Ben Ratliff. A ideia foi gravar tudo como num show ao vivo, em algumas sessões de estúdio no Avatar Studios, em Nova York, entre os dias 19 e 22 de março de 2008. "Foi maravilhoso. Tudo é vivo, é claro. Esse disco não é o tipo de música de linha de montagem, na qual alguém põe aqui as rodas, outro põe a carroceria ali. Tudo aconteceu ao mesmo tempo, então um alimentou o outro, trazendo ao disco sua personalidade e seu tom", disse o pianista, que compareceu em maio ao Festival de Jazz de New Orleans para ver o show de Jimmy Cobb.