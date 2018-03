Tudo é permitido Data estelar: Mercúrio quadra a oposição de Marte e Plutão, Vênus ingressa em Leão; a Lua é Vazia a partir das 15h36, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra tudo é permitido a despeito das inúmeras proibições inúteis que há em todas as congregações humanas. Tudo é permitido, tudo é possível praticar, convivemos com o maior enlevo espiritual e a abjeção hedionda. Tudo é permitido, mas o caminho que conduz à Verdade é estreito e até que não se saldam todas as dívidas provocadas por confinar o Espírito no que fazemos por aqui esse estreito caminho não pode ser trilhado. Quando um ser humano se consagra a libertar a luz confinada em seu coração e em desejos meramente egoístas, ele ou ela presta um serviço inestimável à espécie, pois no vácuo de sua libertação facilita a libertação dos semelhantes também. Dissipar a miragem, este é o nome do jogo. ÁRIES 21-3 a 20-4 Como alguém poderia reconhecer o alcance de sua própria coragem andando sempre pelo terreno mais seguro? Seria impossível! A vida oferece situações onde não há segurança a respeito de nada para você reconhecer sua coragem. TOURO 21-4 a 20-5 Todo mundo quer liberdade, mas ninguém se dispõe a pagar o preço dela, que é feito de dilemas. Liberdade não é fazer sempre escolhas certas e bem-sucedidas, as falhas também estão incluídas no exercício da liberdade. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Quando a alma toma a atrevida atitude de enfrentar uma vicissitude, logo ela percebe que não era difícil superá-la. O mesmo não aconteceria evitando essa condição, pois mentalmente tudo pareceria complicado. CÂNCER 21-6 a 21-7 O melhor a fazer agora é manter a mente aberta o suficiente para que as novidades que circulam por aí sejam absorvidas com a maior facilidade possível. No início, a alma resiste ao novo, mas essa atitude só dificulta. LEÃO 22-7 a 22-8 Em todo ser humano há algo de animal, de divino e de humano propriamente dito. Por isso, nunca pense que você faz isso ou aquilo porque não tem nenhuma outra opção. Você sempre terá à sua disposição pelo menos três opções. VIRGEM 23-8 a 22-9 Toda pessoa quer ajuda e para isso precisa de bons amigos. A ajuda que não provir de verdadeiras amizades será sempre interesseira. Uma pessoa que não tenha amigos é uma pessoa absolutamente desprotegida. LIBRA 23-9 a 22-10 Quando as tarefas se acumularem e você perceber que a ansiedade começa a aumentar, em primeiro lugar reserve um tempo para descansar e aliviar a mente. Só depois inicie o cumprimento dessas tarefas. Assim, tudo será mais fácil. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Espírito não é teoria, é a dimensão da qual sua vida depende. Por que será que nossa humanidade prefere convencer-se de que se pode existir sem dar atenção ao espírito? Só pode ser por tentativa de autodestruição! SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Inúmeros assuntos que estão em andamento não podem, ainda, ser entendidos, desafiam a lógica e o bom senso. Porém, melhor sustentá-los e suportá-los porque trazem em seu ventre a semente de fatos importantes. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Ninguém sabe expressar sentimentos com clareza e transparência, nossa humanidade é tímida e receosa demais para comportar-se assim, acha que as emoções são vulnerabilidades que precisam ocultar-se. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Aguardar para sentir uma dose maior de segurança antes de tomar as decisões pensadas será o mesmo que perder tempo. Essa segurança não virá porque, no momento, não seria possível conhecer os resultados antecipadamente. PEIXES 20-2 a 20-3 O melhor serviço que sua alma pode prestar à humanidade é fazer o possível para se realizar. Aparentemente, isto seria uma proposta egoísta. Porém, se você não é feliz, como então poderia pretender irradiar felicidade?