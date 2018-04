Tudo É Jazz no Interior de Minas OURO PRETO: A histórica cidade barroca no interior de Minas realiza entre 13 e 16 de setembro a sexta edição do Festival Internacional de Jazz de Ouro Preto - Tudo é Jazz. Madeleine Peyroux é uma das atrações principais e o elenco tem outros nomes de peso do gênero: o saxofonista Joshua Redman, que vem com seu trio; o sexteto do trompetista e compositor Wallace Roney, seguidor de Miles Davis; a compositora, arranjadora e maestrina Maria Schneider, que tocou no Tim Festival de 2006; e o lendário saxofonista Bud Shank, de 81 anos, que vai tocar com o pianista João Donato o repertório do CD recém-lançado pela dupla. Os shows das atrações internacionais vão ser realizados no centro cultural Parque Metalúrgico. A exceção é o concerto que Maria Schneider vai reger no Largo do Rosário, na tarde do último dia do festival, comandando uma big band com 22 músicos brasileiros, com participação do compositor e tecladista carioca Ivan Lins e da cantora mineira Marina Machado. Donato e Shank terão ainda a companhia do baterista e percussionista Robertinho Silva e do baixista Luiz Alves. O festival também conta com outros instrumentistas brasileiros consagrados como o guitarrista Oscar Castro Neves e seu sexteto, a dupla de violonistas Duofel, o saxofonista Mauro Senise e o SambaJazz Trio, liderado pelo pianista Kiko Continentino. Com curadoria de Maria Alice Martins, Túlio Mourão e Ivan Monteiro, o Tudo é Jazz vem se confirmando a cada edição como um dos mais importantes do gênero no País e já ganhou reputação no circuito internacional. Os ingressos para o palco principal desta edição, com quatro atrações diárias, custam R$ 160 e R$ 80 por dia e o passaporte para três noites, R$ 380 e R$ 190. À venda pelo site www.ingressorapido.com.br. Mais informações sobre postos de vendas, horários e programação no site www.tudoejazz.com.br.