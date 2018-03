Uma obra de arte não se qualifica pelo tema ou por suas ideias, mas pela maneira como usa a linguagem para concretizá-los. Julgar uma ficção pela concordância ou discordância em relação ao que ela diz é tão limitado quanto julgá-la pela estrutura como se esta fosse independente do assunto. Na literatura nacional, o tema Brasil tem sido dominante, mas raramente concretizado com uma linguagem sutil, porque amarrada por clichês ou mitos que sacrificam o particular em nome do geral. É uma espécie de tropismo literário, uma tendência automática a ir na direção do sol tropical, a vergar o discurso sempre para a mesma fonte ideológica. O grande artista traduz um ponto de vista em uma visão de mundo, não o contrário. O novo romance de Chico Buarque, com o fraco título Leite Derramado, me parece um exemplo disso. No bom Budapeste, ele contou uma história que se passa na Hungria e diz respeito à maneira como a ligação afetiva com a origem passa pelo idioma, como na cena em que o narrador telefona para o Brasil apenas para ouvir palavras como goiabada e Guanabara. De uma cadeia de fatos específica, portanto, se levantaram questões que dizem respeito a uma nacionalidade e também a qualquer nacionalidade. Em Leite Derramado, de volta ao Rio, temos a narrativa de um homem de 100 anos que está no hospital e mistura memórias em que se destaca o amor por uma mulata boa de maxixe, Matilde. Mas esse enredo não consegue ir além da velha noção de que debaixo de um racista brasileiro existe alguém que não vê a própria mestiçagem racial. O ângulo lembra os livros de um Philip Roth, como o recente Indignation, narrado por um homem sob efeito de morfina, e lembra mais ainda Machado de Assis - inspiração de Roth, no caso - pela maneira como o tom de memorialismo se declara omisso e esquivo. Eulálio d?Assumpção é um desses sujeitos da "elite branca" que se crê refinada e é grosseira com os outros, em especial os empregados, como vemos em tantas famílias "quatrocentonas" decadentes. É filho único, criado por babá, machista, obcecado com genealogia - que incluiria figuras importantes do Império - e brande sempre a frase "meu nome abre portas". Para ele, com suas lembranças do início do século passado, não ter nascido em Paris soa como desprezível obra do acaso... No entanto, tal personagem, crível e forte, é desperdiçado com o modo ao mesmo tempo apressado e monótono da linguagem, mais próximo de Estorvo do que dos livros seguintes. Os outros personagens não ganham vida e, também por isso, não temos sentimentos ambíguos em relação ao narrador. Como sempre, o texto é eufônico, com a conhecida habilidade de Chico para metáforas e analogias ("Cada mulher tem uma voz secreta, com melodia característica, só sabida de quem a leva para a cama"), mas a pontuação (muitas vírgulas, algumas fora de lugar) e a escassez de achados não ajudam. Não conseguimos nem mesmo partilhar um pouco do incômodo que Eulálio repetidamente diz sentir no hospital. Ele também fala de traficantes, evangélicos e outras mudanças sociais e culturais do Brasil mais recente. Só que aí o livro acaba. Não se pode, claro, exigir de um velho esnobe e moribundo, com suas lembranças assumidamente vagas sobre uma mulher - como "pensar num país e não numa cidade" -, que faça uma retrospectiva panorâmica e elaborada, mas tampouco se pode evitar a sensação de que essa galeria humana promete mais do que cumpre. Nenhum tema é explorado, implícita ou explicitamente; e não há espaço para dúvidas, para que se façam perguntas sobre o comportamento dos personagens. Saudar a formação mestiça do Brasil parece ser o bastante. Li também o novo de Bernardo Carvalho, O Filho da Mãe, que é tão diferente do de Chico, mas também precisa do contraponto generalizador chamado Brasil. Com escrita mais telegráfica que nunca, apesar de diálogos em alguns momentos editorializados e do carregamento habitual de informações e citações, o livro não tem a pegada ensaística de Mongólia, com o qual mais se parece. A história, que também não faz os jogos de identidade pós-modernos que o autor costumava fazer, se passa em boa parte em São Petersburgo e envolve relações de mães com filhos, levados para a guerra na Chechênia, e de rapazes com rapazes. No começo é difícil fixar quem são os personagens, mas depois um deles, Andrei, filho de Olga, ganha importância porque seu pai, Alexandre Guerra, voltou para o Brasil depois de 20 anos na Rússia. Como em Budapeste, a identidade cultural é remetida por meio do idioma, que Andrei escuta turistas pronunciando; é "a língua de sua infância, a língua do pai, que ele só compreende em parte", "que ele não domina mas sente". Mas esse não é o tema central, e sim o de que "não pode haver guerra sem mães. Mais do que ninguém, as mães têm horror a perder". Dramas filiais, porém, não dominam o livro, que raramente adquire a temperatura emocional que associamos às novelas russas. Apenas o epílogo é violento. E nele o Brasil híbrido, sem conflitos étnicos expostos, parece se tornar uma referência às avessas. Mesmo em geografias distantes, a literatura nacional segue com sua auto-obsessão, como a América (e o sonhado "grande romance americano") para os escritores americanos, mas sem a mesma eficiência criativa, sem a mesma capacidade média de captar o microcosmo e não tipificá-lo. Como já dizia Machado de Assis há mais de 135 anos, o que torna Shakespeare um inglês não é o cenário da história nem o passaporte dos personagens, mas "certo sentimento íntimo" que, por isso mesmo, dispensa formulações absolutas. CADERNOS DO CINEMA Vale a pena ver o novo filme de Clint Eastwood, Gran Torino. O argumento é esquemático: um velho reacionário americano defende de uma gangue os vizinhos asiáticos (Hmong, povo que habita China, Laos e Tailândia) e acaba se aproximando deles afetivamente. É claro que ele vai encontrar o que apreciar e admirar, é claro que vai desenvolver uma relação paternal com o casal de irmãos, é claro que vai ter de enfrentar a vingança violenta a qualquer custo, etc. (Atenção, chatos: estou contando menos do que o trailer já conta.) Mas a sensibilidade com que a história é narrada, as atuações de Clint e dos dois jovens, a ausência de concessões como, digamos, um relacionamento amoroso com alguma beldade - tudo isso torna o filme especial, embora longe de ser obra-prima. De quebra, Clint resume o ciclo que o levou do brucutu Dirty Harry ao posto de principal herdeiro do genial John Ford. A América, definitivamente, mudou. E em muitos aspectos foi para melhor. DE LA MUSIQUE (1) A vocação de Nelson Freire para interpretar Debussy, como faz agora em CD da Decca, é evidente. Seu estilo é de filigranas, de graduações, de pequenas alterações harmônicas que tiram o sentimentalismo fácil da melodia e, ao mesmo tempo - como já fez com Chopin -, mostram ainda melhor a linha melódica, seu vigor emocional. Ele é capaz de fazer isso nos Prelúdios e em Children?s Corner e até mesmo em Clair de Lune. Não é um novo Debussy, como os de Cortot ou Michelangeli, para citar pianistas famosos desse repertório, mas é um CD que se escuta muitas vezes e em cada uma delas se descobre algo novo. DE LA MUSIQUE (2) Que show o Radiohead fez em São Paulo no domingo passado! A banda é seguramente algo raro no pop: suas canções raramente têm refrões e suas texturas harmônicas têm uma riqueza que não se via desde os Beatles de Sargent Pepper?s, embora sem o humor, e mesmo assim todos os fãs sabem as letras e cantam e se emocionam juntos com Thom Yorke e companhia. Outro sinal de grandeza é que a preferência do público se divide entre diversas músicas, não em dois ou três hits. Cada um tem seu Radiohead; o meu, para ficar apenas no repertório do show, é o de There, There, Nude, Exit Music e Fake Plastic Trees. Pena que o profissionalismo do grupo não tenha se repetido na organização da Chácara do Jockey em termos de limpeza, informação e logística. POR QUE NÃO ME UFANO Num tsunami de notícias ruins, como nova queda do emprego, o governo tenta fazer marola com anúncios como o do pacote de habitação, embrulhado com lacinho pela candidata Dilma Rousseff. A própria ideia de "pacote" já mostra seus limites. O tremendo déficit brasileiro, especialmente para famílias de baixa renda, só será realmente combatido se uma política setorial induzir o mercado a atender a essa demanda, inclusive com reocupação de residências já existentes, e não com descontos e verbas para obras cujo cronograma nem o presidente Lula foi capaz de prometer (o PAC que o diga). Afinal, o que importa é a festa; o resto são apenas detalhes operacionais. Aforismos sem juízo Coração de mãe não se engana: os primeiros erros a perdoar são os seus. ''No novo livro de Chico Buarque, saudar a formação mestiça do Brasil parece ser o bastante'' ''Canções do Radiohead raramente têm refrões e mesmo assim todos cantam e se emocionam juntos''