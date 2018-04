Trompetista Fred Mills morre aos 74 anos O trompetista canadense Fred Mills, que foi indicado para o Grammy em 1992 e gravou mais de 40 discos com o quinteto Canadian Brass, morreu aos 74 anos em um acidente de carro a 72 quilômetros de Atlanta, Estados Unidos. As informações foram divulgadas pela Universidade da Geórgia, instituição em que ele lecionava trompete e música de câmara. O músico, que estudou na escola de Julliard, construiu grande parte de sua carreira em Nova York. Mills foi trompetista principal da ópera nova-iorquina, tocou com Orquestra do Ballet da cidade e, em 1961, foi um dos fundadores da Orquestra Sinfônica Americana de Nova York.