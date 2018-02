Troca polêmica

Johnny Martins, diretor do reality Troca de Família, da Record, falou ao Estado que a emissora ainda não decidiu se o episódio 12 desta edição irá ou não ao ar. O capítulo, que encerraria a temporada, mostra a história da cantora Deborah de Carvalho Prado, que se matou menos de um mês após o fim das filmagens. "O material ainda não está editado", fala o diretor. "Isso vai ser decidido depois de (membros da diretoria da Record) analisarem o material." Segundo Martins, o marido de Deborah, Oswaldo, quer que o episódio seja exibido. "Ele fez uma música póstuma e inédita para colocar na série", conta. "Ele acha que vai ser bom para divulgar a banda dele. Não gosto de julgar, mas pode ocorrer o contrário." O diretor garante que, caso o capítulo vá ao ar, Deborah será o foco. A cantora, já no primeiro dia de gravação, falou sobre a relação extraconjugal do marido. Segundo ela, a amante chegou a morar com o casal. Em outubro passado, porém, Deborah quis que ela fosse embora. O marido acatou o pedido, mas não terminou a relação e passou as festas de fim de ano com a amante. Deborah esperou a volta de Oswaldo e, no dia 7 deste mês, se matou.