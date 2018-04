Troca de passes na final da mostra em Rio Preto

Ontem foi noite de estreia de Antunes Filho no Festival Internacional de São José do Rio Preto, que termina neste fim de semana depois de dez dias de excelente programação. A conhecida trajetória do diretor, os ecos que ainda ressoam de seus primeiros mergulhos nas peças de Nelson Rodrigues, em encenações que trouxeram à tona os aspectos míticos dessa dramaturgia, ampliaram o interesse por A Falecida Vapt Vupt, a mais recente realização do Centro de Pesquisa Teatral (CPT) do Sesc São Paulo. A julgar pelo calor do aplauso final, não saíram decepcionados os que correram para comprar os ingressos, esgotados em menos de três horas de venda na internet. Depois de ter passado por cidades como Recife e por Portugal, o espetáculo vai estrear no Teatro Anchieta, em São Paulo, no dia 14, em temporada simultanea com A Inveja dos Anjos, criação do Grupo Armazém, que fica com as sessões de fim de semana. A opção pela chamada pauta alternativa parece sinalizar que A Falecida Vapt Vupt não é a principal resultante da pesquisa cênica perseguida no momento - não é segredo que há algum tempo ele está trabalhando em sala de ensaio o romance O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Não há demérito nessa constatação. Pelo contrário. Igualmente desvio de percurso, Foi Carmem, espetáculo quase ?incidental? na trajetória do CPT, realizado sob encomenda para o aniversário do mestre do butô Kazuo Ohno, resultou em criação de câmera que carregava delicadezas intensas, espécie de hai cai cênico, de fruição prazerosa. A extensão jocosa do título (vapt vupt) já aponta ser outro o exercício criativo: em vez de silêncios e pausas, agora ruídos e aceleração. No prefácio de uma das edições dessa peça, o crítico Sábato Magaldi chamou atenção para a ameaça à unidade de sentido representada pela multiplicidade de cenários em troca vertiginosa. E ressaltou que o próprio dramaturgo apontara como solução o palco limpo, para entrada de poucos elementos cênicos. É paradoxal, mas na abarrotada cenografia é exatamente essa sugestão de limpeza que se faz presente, levada ao extremo. Mesas de um boteco tomam todo o palco e, por entre elas, transitam garçons que servem os clientes, gente como um grupo de amigos num jogo de cartas, uma mulher só e aparentemente deprimida, casais, colegas. O burburinho das conversas é intenso, sem contar o som perene de um rádio de sintonia precária. As paredes pichadas podem ser do próprio botequim, de seu banheiro ou simplesmente paisagem urbana. A trama da peça evolui numa total independência de sentido dessa ambientação cenográfica e sonora. Circulando entre as mesas, ocupando aqui e ali algumas delas, compartilhadas ou não com as frequentadores do boteco, a trama evolui com agilidade. A encenação reforça a semelhança da estrutura dramatúrgica com uma partida de futebol com seus lances rápidos, troca de passes, dribles e faltas, com direito até à virada final. A Falecida aborda com tintas da tragicomédia o humano desejo de transcendência na busca de escapar da vida tacanha do subúrbio. Desde a perseguição desesperada de Zulmira por um enterro de luxo que a redima de sua inferioridade culpada, até a exarcerbação do torcedor. A opção do diretor pela aceleração propicia uma apreensão de superfície, como na audição apressada do caso contado por um colega na pausa para o café ou numa mesa de bar. É proposital. Como antecipou Antunes, outros sentidos, mais verticais, devem ressoar mais tarde na cabeça do espectador. O objetivo era reproduzir um tipo de percepção possível nessa era digital de intensa poluição sonora e visual. Não há a prometida sobreposição de sentidos anunciada e cuja inspiração seria a multiplicidade de telas das instalações da videoarte. A ausência de movimentos expressivos leva o espectador a rapidamente paralisar o boteco em cenografia inusitada, mas é só ambientação. A repórter viajou a convite da organização do festival