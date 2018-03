Troca de loiras

Sai uma loira, entra outra. Ana Hickmann assume a partir da próxima semana o comando do Tudo É Possível no lugar de Eliana, que foi para o SBT. A disputa pela vaga na Record foi acirrada. No páreo, além de Ana Hickmann - há tempos com um programa-solo prometido pela rede - estavam Maria Cândida, também da emissora, e as cantoras Wanessa Camargo e Kelly Key. Esta última chegou a ter uma reunião com dirigentes do canal, sem sucesso. A entrada de Ana deve ser anunciada até quarta-feira, quando a Record pretende gravar o primeiro Tudo É Possível com ela. Para tanto, a rede está insistindo para Ivete Sangalo, que havia agendado gravação nesse dia com Eliana, manter o combinado e comparecer na atração, mesmo que seja com outra apresentadora. Eliana, que deixou programas gravados na Record até 12 de julho, já tem participação certa no sofá da Hebe, do SBT, no dia 6. A intenção da Record a longo prazo é extinguir o Tudo É Possível e dar a Ana Hickmann um novo programa, a versão nacional do Project Runway, uma competição de novos estilistas.