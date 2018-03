Troca de calouros

Sai um show de calouros, entra outro. Foi assim quando Ídolos migrou para a Record e veio Astros. Será assim com uma nova atração do gênero no SBT. Versão nacional de America?s Got Talent (a versão britânica revelou Susan Boyle), o novo show de calouros da emissora deve assumir o lugar de Astros, já um tanto desgastado. O objetivo do formato é o mesmo: descobrir novos talentos da música, da dança... Mas, desta vez, não haverá deboche. Candidatos sem talento algum não participarão da seleção que irá ao ar. O novo programa não terá apresentador, apenas jurados e dois "comentaristas" que acompanharão os bastidores da disputa. Para essa tarefa, estão escalados a jornalista Roberta Peporini e o cantor Dudu França. Silvio Santos pretende ainda reaproveitar os quatro jurados de Astros na nova atração, mas já pediu para que eles tratem os participantes de maneira "séria", até como forma de diferenciar as atrações. No SBT, a produção do novo show de calouros tem estreia programada para o segundo semestre. Já a saída de Astros da programação ainda não está prevista.