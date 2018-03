Data estelar: Mercúrio e Júpiter em oposição; a Lua se aproxima da fase cheia transitando por Capricórnio. Enquanto isso, aqui na nave Terra, tesouros cósmicos encontram-se à disposição de nossa humanidade, mas no estado atual de nossa civilização, esses precisam ser rebaixados, pois não saberíamos digeri-los e, por isso, nos destruiriam. É que nossa humanidade pensa pequeno, cobiça a Vida que graciosamente se distribui e, assim, se pousássemos os olhos nesses tesouros, e os cobiçássemos e tentássemos tomar posse, nos destruiriam em vez de nos enriquecer, porque não foram feitos para serem confiscados e acumulados em nossos pobres calabouços existenciais, que levam o nome de dinheiro, conforto, sexo, cobiça, separatividade, e por aí vai a longa lista de confiscos da graciosa Vida, que deve ser distribuída, não acumulada. Triste verdade para quem se acha rico. ÁRIES 21-3 a 20-4 Dentre todas as oportunidades que tendem a surgir agora, algumas poucas serão verdadeiras, enquanto que a maioria será fogo de palha, obra de promessas sem fundamento. Use sua mente para questionar tudo e, assim, decidir-se pelo que vale a pena. TOURO 21-4 a 20-5 As conversas estimulam a imaginação e promovem o entusiasmo, mas é só, o resto fica por conta da habilidade que todas as pessoas desenvolvam no sentido de se ajudarem mutuamente, somando esforços e recursos em nome de um só objetivo. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Você quer ter mais e, por isso, agora é o momento de meditar a respeito do destino que virá com as coisas que você comprará. É hora de lembrar que cada coisa nova significa manutenção e tempo dedicado a lhe prestar atenção. CÂNCER 21-6 a 21-7 Assustar-se com as rupturas seria quase o mesmo que resistir a aceitar o futuro maior e melhor que o destino prepara para você. Pense um pouco, lhe parece que seria possível evoluir repetindo o mesmo padrão do passado? Seria possível? LEÃO 22-7 a 22-8 Cada minuto é novo e, por isso, os planos a longo prazo tendem a se ver tumultuados o suficiente para sua alma começar a intuir que, talvez, seria melhor deixá-los de lado, passando a agir de acordo com o sabor das circunstâncias. VIRGEM 23-8 a 22-9 O lado bom das dificuldades consiste em obrigar as pessoas a pensarem em juntar forças, pois, colaborando entre si, as tais dificuldades desapareceriam, enquanto que as mesmas aumentariam com todo mundo isolado. LIBRA 23-9 a 22-10 Tudo é muito intenso, mas também delicado e, às vezes, perigoso, tanto que seria melhor você manter segredo sobre seus movimentos e estratégias, de modo que não se crie o problema de certas pessoas se tornarem seus adversários. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 O panorama vai ficando mais e mais amplo e, com isso, o entusiasmo brota e a alma vibra. Nada melhor do que ter perspectivas para refazer o pacto com a Vida. Porém, melhor que isso é aplicar-se à realização das perspectivas. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O dinheiro é uma conquista de nossa humanidade, mas se combina com o pobre desenvolvimento espiritual da mesma, o que resulta em miséria em vez de riqueza. Por isso, busque dinheiro, mas ao mesmo tempo desenvolva seu espírito. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Os encontros casuais não o são, pois na verdade refletem a ordem universal, que é imanente. Do ponto de vista do limitado entendimento humano, as coisas parecem acontecer casualmente, mas elas ocupam o lugar que lhes é definido. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A mente se importa mais com o que é grandioso, mas para chegar lá é necessário completar uma série enorme de pequenos afazeres. Disponha-se a encará-los da melhor forma possível, ainda que eles pareçam afastar você do grande caminho. PEIXES 20-2 a 20-3 Pense bem: da próxima vez que começar a achar que, antes de mais nada, precisa assegurar o que corresponderia à sua vida em particular, também pondere a respeito de que, sem outras pessoas, não existiria nada parecido com sua vida em particular.