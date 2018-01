Tribunal francês condena ex-eletricista de Picasso a devolver obras aos herdeiros

França - Cerca de 300 obras de Pablo Picasso terão de ser devolvidas à família do artista, decidiu nesta sexta-feira, 20, um tribunal francês, rejeitando o depoimento de um ex-empregado dele, segundo o qual a última mulher do pintor lhe deu as obras de presente há mais de 50 anos.

Pierre Le Guennec, de 75 anos, um eletricista aposentado, e sua mulher, Danielle, de 71, receberam pena de dois anos de prisão - posteriormente suspensa - por manipulação de bens roubados. Eles também foram condenados a entregar as 271 obras, de valor estimado entre 60 e 120 milhões de euros (US$ 64 a US$ 128 milhões) aos herdeiros de Picasso, que morreu em 1973.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Le Guennec, empregado por Picasso em sua última casa, em Mougins, no sudeste da França, disse ao tribunal em Grasse que Jacqueline Picasso lhe ofereceu a caixa que contém colagens não assinadas, desenhos e pinturas, com o consentimento de seu marido em 1971 ou 1972.

"Uma noite, a senhora me chamou no corredor, quando eu estava saindo, e me disse: 'Isto é para você'", disse ele no depoimento.

A caixa ficou alojada na garagem de Le Guennec por quase 40 anos, até o casal levá-la a Paris para ser avaliada, em 2010. Após a revelação da existência das obras, herdeiros de Picasso entraram em contato com as autoridades, que abriram uma investigação.

Um dos filhos de Picasso, Claude Ruiz Picasso, disse estar satisfeito com a decisão e declarou que a coleção, que se acredita tenha sido criada entre 1900 e 1932, inclui trabalhos importantes que poderiam agora ser exibidos.

"Ele teve uma grande cara de pau ao tentar nos fazer engolir essa história", disse Maya Picasso, uma das filhas do artista, a repórteres.