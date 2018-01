Três tipos de humanos

Data estelar: Sol e Saturno em trígono, Marte e Urano também; a Lua míngua no signo de Escorpião. Enquanto isso, aqui na Terra, quando postos na perspectiva da História, os humanos podem ser de três tipos: em primeiro lugar, há os que seguem a corrente, agindo sempre em relação às circunstâncias reinantes, estando, por isso, continuamente atrasados em seu tempo. Depois, encontramos os humanos atualizados, afinados e sintonizados, baluartes do espírito da época. Em terceiro lugar, temos os humanos à frente do tempo, que com suas atitudes e decisões abrem passagem para que o tempo futuro comece a instalar-se no presente. Os do primeiro tipo não fazem, geralmente, questionamentos profundos a respeito de si mesmos. Os do segundo tipo se pensam grandes, mas são apenas atuais, e os do terceiro tipo se alimentam de espírito, e levam pedradas de tudo quanto é lado. ÁRIES 21-3 a 20-4 Ainda que sua alma esteja louca de vontade de sair por aí revolucionando tudo, trilhando os caminhos mais inovadores possíveis, será sábio de sua parte conter a maior parte desse impulso, aguardando por momento mais propício. TOURO 21-4 a 20-5 Quando as coisas andam de vento em popa, a alma sente o gosto de estar no controle de tudo, de ser a timoneira do destino. Apesar de legítima, esta sensação há de ser tratada com cuidado, pois, de fato, é impossível ter controle absoluto. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Como bom exemplo do signo que você é, sua alma acabará encontrando argumento para explicar a validade de todas as preocupações que atormentam. Porém, na hora da prática você perceberá que a maioria delas era mesmo infundada. CÂNCER 21-6 a 21-7 Está chegando aquela hora mágica na qual você será capaz de afirmar que nada melhor poderia ter acontecido nos últimos meses, apesar de a tônica destes ter sido o tormento e a tensão. É que foi assim que sua alma forjou um melhor caráter. LEÃO 22-7 a 22-8 Sua alma é motivada pela vontade de fazer a coisa certa, mas ao mesmo tempo anda mergulhada em incertezas, e a combinação de fatores tão paradoxais entre si acaba provocando paralisia. Sem preocupações, as coisas andarão, apesar dos pesares. VIRGEM 23-8 a 22-9 A comunhão de idéias é tão rara, que quando uma oportunidade dessas surge, deve-se aproveitá-la imediatamente, sem deter-se a cogitar se seria uma ilusão ou a mais pura realidade. Concordar é o início da boa ação. Nada mais, nada menos. LIBRA 23-9 a 22-10 O objetivo principal é prosperar, mas não a qualquer custo. Por isso, é imprescindível resistir à tentação de adotar quaisquer atalhos de duvidosa reputação para encurtar o caminho que produziria a prosperidade almejada. Prosperar, sim! A qualquer custo, não! ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 O jogo está ficando do tamanho que sua alma gosta, e agora será necessário, então, que você conduza as coisas pelo melhor caminho possível, de modo que seja possível realizar mais e se decepcionar menos. Não está bom assim? SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Sua vontade mais íntima é revolucionar, fazer tudo diferente do que foi acordado. Porém, na prática, isso será difícil de ser posto em marcha, pois para fazê-lo você teria de quebrar inúmeros pactos e subverter muitos compromissos. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A melhor parte de fazer planos, ou entusiasmar-se com eles, é quando você encontra pessoas dispostas a juntar forças para que os planos se tornem realizações concretas. Isso é raro, e por isso deve-se aproveitar a oportunidade. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Tudo continuará muito difícil até o momento de pôr as mãos na massa, pois na prática as coisas se mostrarão mais fáceis do que pareciam na teoria. Por isso, é propício falar menos e fazer mais, tudo o contrário de como as pessoas se comportam. PEIXES 20-2 a 20-3 Os avanços são vertiginosos, e por causa dessa condição será fácil esquecer o longo tempo de paralisia que andou acontecendo. Porém, esse não foi completamente superado ainda, continua como pano de fundo. Por isso, avance, mas com segurança.