Três peças teatrais de Oduvaldo Vianna Embora tenha sido considerado um dos maiores comediógrafos brasileiros, o paulista Oduvaldo Vianna (1892-1972) foi esquecido até pelos amantes do teatro. Ao contrário do filho Vianinha, cuja obra ganhou o papel impresso, a dramaturgia do pai estava fora de catálogo. Este volume reúne três peças - pequena amostragem, uma vez que Oduvaldo Vianna publicou mais de 30 peças. O Clube dos Pierrôs é uma opereta de 1918 e trata da passagem do tempo. A comédia Feitiço, de 1932, mostra a maturidade do autor num enredo de alcance universal. Amor, comédia de costumes de 1933, renovou a linguagem teatral ao fragmentar a ação em cenas simultâneas. Foi um grande sucesso de público.