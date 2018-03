Três minanas do Brasil Marieta Severo costura as ?pequenas histórias? do longa do mineiro Helvécio Ratton. É cinema com o pé na roça e cheiro de terra, que o autor fez para recuperar tradições que integram nosso imaginário. Serviço Pequenas Histórias (Brasil/2007, 83 min.) - Drama. Direção de Helvécio Ratton. Livre. Cotação: Bom O que Pequenas Histórias tem de simples, Onde Andará Dulce Veiga? procura ter de sofisticado. Maitê Proença volta ao universo de Guilherme de Almeida Prado, seu diretor em A Dama do Cine Shangai. Serviço Onde Andará Dulce Veiga? (Brasil/2007, 105 min.) - Drama. Dir. de Guilherme de Almeida Prado. 16 anos. Cotação: Bom A talentosa Vitória Frate é a Julieta de Breno Silveira em Era Uma Vez, que transpõe a tragédia de Shakespeare para o Rio atual. Julieta e seu Romeu, Thiago Martins,vivem o conflito entre morro e asfalto. Serviço Era Uma Vez... (Brasil/2008, 110 minutos) - Romance. Direção de Breno Silveira. 14 anos. Cotação: Bom