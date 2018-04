Três Meninas do Brasil Com CD e DVD lançado no início deste ano, finalmente chega a São Paulo o show Três Meninas do Brasil, que reúne a carioca Teresa Cristina, a maranhense Rita Ribeiro e a meio mineira meio baiana Jussara Silveira. Com direção musical de Jaime Alem, essas três representativas expoentes de sua geração experimentam, além de repertório próprio, canções inéditas em suas vozes, como a de Moraes Moreira que inspirou o encontro, e raridades de Sérgio Sampaio, Antonio Vieira e do Trio Nordestino. Serviço Theatro São Pedro (636 lug.). Rua Barra Funda, 171, 3667-0499. Hoje, 21 h; amanhã, 19h. R$ 30