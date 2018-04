Três homens e muitos segredos contra brutalidade

Até onde vai o que se chama de dança? O que distingue os movimentos que um corpo faz quando pratica esporte, faz tarefas domésticas ou ações cotidianas, daqueles movimentos que podem ser nomeados como dança? Essa parece ser a questão central de Segredos Dançantes contra Brutalidade Surda, a nova obra de Alejandro Ahmed, fundador, diretor artístico e coreógrafo do Cena 11 desde 1994. Nela, trabalha com apenas um bailarino da sua companhia (Anderson Gonçalves) e dois bolsistas (Phelipe Janning, que o convidou para esse projeto, e Volmir Cordeiro), que estão com o grupo há pouco mais de um ano. O espetáculo é apresentado no 9º andar do Sesc Avenida Paulista até dia 26, aos sábados e domingos, sempre às 19 h, e constitui um marco na trajetória do Cena 11. O primeiro trabalho de Alejandro fora da sua companhia foi com Thembi Rosa (Confluir, 2006). Mas é agora que inaugura uma outra proposta de funcionamento para seu grupo, que abrigará projetos paralelos. O interesse é dissolver o entendimento de que precisam funcionar somente como um bloco compacto, uma unidade. Experimentar tem sido a ignição de Alejandro Ahmed. Aqui, em texto assinado do programa, propõe ''''um sistema antivaidade construído com dança, música, Volmir 20, Phelipe 28 e Anderson 42''''. Nessa frase, compacta alguns dos traços principais de Segredos Dançantes contra Brutalidade Surda. Não à toa, associa os nomes às idades dos bailarinos, transformando-as em tema relevante: assume a hipótese de que existe um hábito geracional quando se trata de modos de dançar. E quando se observa a movimentação deles, os diferentes processos de contágio aos quais cada qual esteve e está exposto se tornam claros. Na frase, o prefixo ''''anti'''', presente na expressão ''''antivaidade'''', merece destaque. Como não se pode entender a atitude ''''anti'''' fora da ambigüidade dela conter aquilo contra o qual se volta, pode-se pensar na sua proposição em termos do desenvolvimento de outro tipo de vaidade. A obra banca como bonitos e como sendo de dança movimentos não usualmente vistos dessa maneira e, com eles, estrutura o design dessa outra vaidade. A metáfora mais forte e irônica está no uso da cabeça. Tudo parte dela, da combinação entre seu peso e sua direção. E como a cabeça está sempre associada à produção de pensamentos, é como se essa cabeça-ignição operasse como um atestado de que movimentos e pensamentos são muito mais comprometidos e borrados do que se supõe. A cenografia materializa dois tipos de ambiente em complementaridade, espelhando a questão do ''''anti'''', pois uma espacialidade inclui a outra como necessidade: o ''''corredor'''' das lâmpadas, à frente, e toda uma zona mais escurecida (sem elas), no fundo e dos lados. A trilha sonora, de Hedra Rockenbach, faz soar, com precisão de discurso, as sonoridades adequadas à discussão em curso. Suas combinações parecem movidas pelo mesmo tipo de cascata associativa a partir de um estímulo que está presente na relação cabeça-ignição/dança. A sintonia entre esses segredos dançantes fica mais estimulante ainda nas diferenças dos corpos dos três intérpretes. Parecem engajados na mesma busca pela espontaneidade, aquela que aparece em certos acionamentos do corpo (como o sorriso, por exemplo, que sempre se autodenuncia quando não é espontâneo). Todavia, são diversos os percursos de cada um para acionar a espontaneidade, embora o trio partilhe de algo familiar (surgido, talvez, do convívio com as idéias de Alejandro). É como se discutissem conosco o mesmo assunto com três jeitos diferentes de organizar os materiais comuns. Sempre interessado na fronteira entre a tensão e o relaxamento, entre o controle e o deixar acontecer; sempre instigado pelas ações que produzem um padrão de movimento, Alejandro Ahmed continua aqui com as mesmas questões que vem pesquisando no Cena 11. Só que o faz na forma de manifesto, com a crueza típica dos imperativos das palavras de ordem. E os manifestos são cada vez mais necessários, especialmente em tempos difíceis como os de agora.