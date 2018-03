Três décadas de Lira num especial de TV Muitas carreiras artísticas surgiram no ?paulistaníssimo? Teatro Lira Paulistana - Ira, Titãs, Premeditando o Breque, Itamar Assunção... Além da música, o Lira promovia peças de teatro, filmes, shows, exposições e editava um semanário. Um pouco dessa história que revolucionou a cultura de São Paulo nos anos 80 será lembrada hoje às 22h30, no programa Sintonia, da TV Câmara, pelo jornalista Inimá Simões, que entrevista Ribamar de Castro, o Riba, um dos criadores do Lira. Riba prepara livro e documentário para comemorar os 30 anos do Lira Paulistana. É uma história de resistência e perseverança que vale resgatar.