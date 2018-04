Três brasileiros no Festival de Veneza Dois filmes brasileiros concorrem na próxima edição do Festival de Veneza, entre 2 e 12 de setembro. Insolação, de Daniela Thomas e Felipe Hirsch, e o documentário Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, de Karim Aïnouz e Marcelo Gomes, estarão na Mostra Horizontes, competição paralela. Nenhum dos dois concorre ao Leão de Ouro, prêmio máximo da 66ª Mostra de Veneza. E Walter Salles vai receber o Prêmio Bresson 2009 entregue pela Fondazione Ente dello Spettacolo (Feds) e pela revista Cinematografo "por ter dado um testemunho representativo do difícil caminho em busca do significado espiritual da nossa vida".