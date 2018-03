Trechos Ele afirma que o escritor não convive com o músico porque o tempo de imersão de cada um é absoluto. "Aquilo me consome o tempo todo, como durante a feitura do livro, em que não há espaço para ouvir música, nem tocar violão. Então, quando você volta para a música, você é um sujeito diferente daquele que deixou de fazer música durante anos." "A literatura da música popular não tem nada que ver com a literatura dos livros. É outra linguagem. A gente tem de se libertar daquilo, procurar o tom certo da linguagem, da letra da música popular, que é um tipo de literatura, mas diferente de um romance." "A música é mais alegre, fazer música é mais gostoso. A música fica pronta, você sai, mostra para os amigos. A vida de músico é mais alegre, mais sociável, me sinto mais saudável. Dá vontade de pegar um jacaré, fico me sentindo mais novo." "A literatura é mais pesada. Tem dias que são maravilhosos, mas acho que, no dia a dia, o tempo do compositor é mais leve que o do escritor."