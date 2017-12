Trecho No entanto, não se definiu até hoje se os antigos entendiam como ''''belo'''' tudo aquilo que agrada, que suscita admiração, que atrai o olhar,tudo aquilo que, em virtude de sua forma, satisfaz os sentidos, ou uma beleza ''''espiritual'''', uma quantidade da alma que pode, às vezes, não coincidir com a extraordinária beleza do corpo. No fundo, a expedição de Tróia foi motivada pela beleza de Helena e, paradoxalmente, Górgias escreveu um Encômio de Helena. No entanto, Helena, esposa infiel de Menelau, certamente não poderia ser considerada um modelo de virtude. Sem dúvida, se para Platão a única realidade era aquela do mundo das idéias (...), então o feio deveria ser identificado como o não-ser.