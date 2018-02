Trecho A investigação tinha começado sete meses atrás. Desde o começo, a construção da torre havia encontrado numerosos inimigos que a acusavam de destruir a beleza da cidade. A princípio se tratava de inimigos inofensivos, que não queriam que o monumento de ferro forjado convivesse com os antigos palácios. Eiffel tinha recebido o ataque de associações de viúvas de antigos combatentes, de estudiosos da história da cidade, de conservadores de museus e monumentos. Mas logo se incorporou à batalha um grupo radicalizado: as cartas anônimas se transformaram em ameaças; as ameaças, em fatos: uma rosa com espinhos envenenados, enviada em uma caixa em nome do engenheiro Eiffel, uma Estátua da Liberdade em miniatura com uma bomba sem ativar em seu interior. O mais singular dos atentados tinha consistido em envenenar as pombas que iam à torre, de tal maneira que centenas de aves caíram mortas ao mesmo tempo sobre a construção, paralisando o motor dos elevadores e alarmando os despreparados operários.