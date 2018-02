Trecho À noite, na cantina, fui obrigado a concordar que Piatigorsk era realmente um local de encontro: sentados em uma mesa com outros oficiais, notei o Dr. Hohenegg, médico pacífico e cínico que eu conhecera no trem entre Kharkov e Simferopool. Aproximei-me para cumprimentá-lo: ''''Constato, Herr Oberst, que o General Von Kleist cerca-se apenas de pessoas distintas.'''' Levantou-se para apertar minha mão: ''''Ah, mas não estou com o Generaloberst Von Kleist: continuo vinculado ao 6º Exército, com o General Paulus.'''' - ''''Que faz aqui então?'''' - ''''O OKH decidiu aproveitar a infra-estrutura do KMV para organizar um colóquio de medicina interexércitos. Uma troca de informações muito útil. Ganha quem descrever os casos mais atrozes.'''' - ''''Tenho certeza de que essa honra lhe caberá.'''' - ''''Escute, vou jantar com meus colegas: por que não passa mais tarde no meu quarto para beber um conhaque?'''' Fui jantar com os oficiais da Abwehr. Eram homens realistas e simpáticos, mas quase tão críticos quanto o oficial de Mozdok. (...) Saí depois para passear sozinho no Parque Tsvetnik, atrás da Galeria Lermontov, um curioso pavilhão de madeira azul-clara, em estilo medieval com pequenas torres pontiagudas e janelas art déco pintadas em cor-de-rosa, vermelho e branco: efeito mais que heteróclito, mas num cenário perfeito. Fumei um cigarro contemplando distraidamente as tulipas murchas, depois subi a colina até o sanatório e fui bater à porta de Hoheneg. (...) ''''O conhaque está ali. Pode me servir um pouco, por favor?'''' Coloquei duas doses nos copinhos e lhe estendi um; depois me instalei em uma cadeira e cruzei as pernas. ''''Então, qual é a coisa mais atroz que já viu?'''' Agitou a mão: ''''O homem, claro!'''' - ''''Estava dizendo clinicamente.'''' - ''''Clinicamente, as coisas atrozes não têm o menor interesse. Em contrapartida, vemos curiosidades extraordinárias que abalam completamente nossas noções a respeito do que podem sofrer nossos míseros corpos.''''