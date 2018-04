Trecho HONRA: Sátin ? ...Trabalho? Se você tornar o trabalho mais agradável para mim... aí, talvez, eu vá trabalhar. É! Talvez! Se o trabalho é prazer, a vida é bela! Se o trabalho é obrigação, a vida é prisão! (Para ator) Você, Sardanapal! Vamos!... Ator ? Vamos, Nabucodonosor! Vou encher a cara que nem... quarenta mil beberrões. (Saem) Kliechtch ? Essa gente? Que espécie de gente é essa? É lixo, ralé... gente! Eu sou trabalhador. Sinto vergonha só de olhar para eles. Eu trabalho desde criança. Você acha que eu não vou me mandar daqui? Mesmo que tenha que me arrastar no chão e fique todo esfolado, eu me mando daqui. Espere só... Minha mulher, morre aí. Vivo aqui faz seis meses, mas é como se fossem seis anos Piépel (indiferente) ? Ninguém aqui é pior que você... Não devia falar assim... Kliechtch ? Não é pior? Vivem sem honra, sem consciência. Piépel ? Onde é que eles vão arrumar honra, consciência? Não podem calçar nem a honra, nem a consciência em vez de botas... Só aqueles que têm poder e força precisam de honra, consciência... Bubnov (entra) ? Ui... estou congelando! Piépel ? Bubnov, você têm consciência? Bubnov ? Se tenho o quê? Consciência? Piépel ? É, claro! Bubnov ? Pra que consciência? Eu não sou rico. Piépel ? É o que eu digo também. Quem precisa de honra e consciência são os ricos! Mas o Kliechtch está xingando a gente; diz que nós não temos consciência. Bubnov ? Por acaso ele queria pedir emprestada? Piépel ? Ele já tem, de sobra... Bubnov ? Ou seja, ele quer pôr à venda a consciência dele? Mas aqui ninguém quer comprar isso. Uma caixa quebrada talvez eu comprasse. Mesmo assim só se fosse fiado... Piépel (em voz professoral) ? Você é burro, Andriuchka! Sobre consciência é preciso ouvir o Sátin e o Barão. Kliechtch ? Eu não tenho nada para falar com eles. Piépel ? Eles são mais inteligentes que você... Apesar de beberrões... Bubnov ? A verdade está no vinho. Piépel - O Sátin diz: Todo homem deseja que seu vizinho tenha boa consciência; mas para ele mesmo não apetece ter... E isso é verdade.