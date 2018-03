Trecho Eu me sentia estimulado pelo medo. Não tinha a menor intenção de surfar aquelas ondas - eram peixe grande para mim - mas eu também não queria ser triturado por elas, então eu remava loucamente para subir e passar por cima de cada uma, antes de elas arrebentarem. Percebi Loonie ali fazendo mais ou menos a mesma coisa, só que com um pouco mais de calma, e lembro de ter conseguido subir na crista castigada pelo spray de uma tremenda bomba exatamente quando um atirado de cavanhaque desceu alegremente a sua superfície. Naquele instante, eu me virei e vi que a ponta da encosta estava, como eu suspeitava, atrás de nós. Agora estávamos além do Point, fora da baía. Eram só uns quinhentos metros, mas a sensação era a de que estávamos em mar aberto. Outros surfistas mais experientes pegavam ondas ao nosso redor. Eles voavam pela gente, gritando e vibrando.